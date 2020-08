Fortnite, in arrivo la patch 13.40 “Joy Ride”: tutte le novità (Di mercoledì 5 agosto 2020) Fortnite, il noto battle royale di Epic Games, è momentaneamente offline. Dopo settimane di attesa, sta finalmente per arrivare la patch 13.40 Gli aggiornamenti sono ciò che continuano a rendere Fortnite – il noto battle royale di Epic Games – uno dei videogiochi più apprezzati di sempre. Questa mattina, tutti gli utenti che hanno aperto … L'articolo Fortnite, in arrivo la patch 13.40 “Joy Ride”: tutte le novità proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

Multiplayerit : Fortnite non funziona: Aggiornamento 13.40 in arrivo, server offline - SkyTG24 : Fortnite, server offline: in arrivo le macchine con l’update 13.40 - tech_gamingit : L'evento in arrivo per Fortnite si chiamerà Torre Alta, mettendo il suono legato allo stesso in uno spettrogramma,… - oOShinobi777Oo : L'evento in arrivo per Fortnite si chiamerà Torre Alta, mettendo il suono legato allo stesso in uno spettrogramma,… - tech_gamingit : Molti altri pesci sono in arrivo in Fortnite, a seguire gli effetti di alcuni di essi : - Pesce 'Balzerino': Gravi… -