Fortnite Battle Royale è offline: in arrivo l’aggiornamento 13.40 (Di mercoledì 5 agosto 2020) Finalmente è arrivato il giorno tanto atteso da tutti gli amanti di esports e soprattutto dagli appassionati di Fortnite: oggi è il giorno dell’aggiornamento 13.40. Per Epic Games, produttore del famoso gioco, questo upgrade è molto importante per diversi motivi: primo tra tutti perchè si tratta del “Joy Ride” ossia un patch che introdurrà molte più novità rispetto agli altri aggiornamenti e tra queste anche le automobili. Data la pesantezza dell’aggiornamento Fortnite sarà offline a partire dalle 10 di stamattina, giorno 5 agosto 2020. L’annuncio è stato dato attraverso l’account Twitter Fortnite Status specificando che il tempo per il quale il gioco sarà offline è indefinito dato che ... Leggi su esports247

