Fonseca: “Totalmente concentrati sul Siviglia. Zaniolo giocherà titolare” (Di mercoledì 5 agosto 2020) Alla viglia della partita contro il Siviglia, in Europa League, Paulo Fonseca ha parlato in conferenza stampa dallo Schauinsland-Reisen-Arena. Ha escluso che le voci sulla cessione della Roma possano condizionare il rendimento della squadra. “Siamo totalmente concentrati sul Siviglia, non pensiamo ad altre cose, solo alla partita.. Non ho bisogno di motivare la squadra, tutti sanno che questo è un momento importante”. Fonseca ha anche fornito elementi circa la formazione che schiererà in campo. “Zaniolo giocherà titolare, ho dei dubbi invece su Pellegrini a centrocampo”. L'articolo Fonseca: “Totalmente concentrati sul Siviglia. Zaniolo giocherà titolare” ... Leggi su ilnapolista

