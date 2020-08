Emma e Ultimo: il commento della cantante salentina fa sognare i fan (Di mercoledì 5 agosto 2020) Emma Marrone e Ultimo fanno sognare sui social: il cantautore pubblica una foto scattata in Sardegna e la cantante commenta scatenando i fan. Collaborazione in vista tra Emma Marrone e Ultimo? E’ bastato un commento della cantante salentina sotto una foto del cantautore romano per scatenare l’entusiasmo dei fan che sognano di poter avere presto … L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna

giedre22086048 : @Giusy_Ultimo Gaia sopra Emma non si può vedere, ma nemmeno sopra Laura Pausini Elisa. - noneofurbznzS : @yhumame OKAY È INQUIETANTE PERCHÉ HO SCRITTO 'SAY CIAO EMMA' E STAVO PER INVIARE QUANDO HA DETTO 'OKAY, ORA UN ULT… - Giusy_Ultimo : 15. Emma (36 voti) - amooilcibo : io che oggi dovevo andare a positano ma all’ultimo abbiamo deciso di non andare, un’ora dopo scopro che c’è emma wa… - 8luglio2021 : @sonoals_ Emma mondiale, ultimo racconterò di te -

Ultime Notizie dalla rete : Emma Ultimo Emma e Ultimo: il commento della cantante salentina fa sognare i fan CheDonna.it Emma Marrone è sconvolta: “Senza parole, non so che cosa dire”

La cantante salentina Emma Marrone ha condiviso con i suoi follower un pensiero molto serio. Scopriamo insieme cosa è successo. La cantante Emma Marrone ha pubblicato sul suo account ufficiale di Inst ...

Emma Marrone, “Io non so farlo, voi l’avete mai fatto?”

Emma Marrone torna a essere protagonista di grandi polemiche sui social network. Ma che cosa è successo in quest’occasione? Emma Marrone è senza alcun dubbio una delle cantanti più attive e presenti s ...

La cantante salentina Emma Marrone ha condiviso con i suoi follower un pensiero molto serio. Scopriamo insieme cosa è successo. La cantante Emma Marrone ha pubblicato sul suo account ufficiale di Inst ...Emma Marrone torna a essere protagonista di grandi polemiche sui social network. Ma che cosa è successo in quest’occasione? Emma Marrone è senza alcun dubbio una delle cantanti più attive e presenti s ...