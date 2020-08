Distanziamento di un metro su treni regionali e luoghi chiusi. Speranza: «Eccezione aerei» (Di mercoledì 5 agosto 2020) Coronavirus, il ministro della Salute Roberto Speranza ribadisce durante il question time alla Camera dei Deputati che il rispetto di 1 metro di Distanziamento deve essere necessariamente... Leggi su ilmessaggero

robersperanza : È giusto che sui treni restino in vigore le regole di sicurezza applicate finora. Ho firmato ordinanza che ribadisc… - robersperanza : Siamo fuori dalla tempesta, ma non ancora in un porto sicuro. Mi piacerebbe dire che è tutto finito, ma direi una c… - RaiNews : #Coronavirus, Question time alla #Camera del ministro della #Salute #Speranza: 'Continuare a rispettare regole esse… - DRusconi : 'Un metro di distanziamento nei luoghi al chiuso tranne che sugli aerei perchè il ricambio daria è garantito' a me… - errantThinker : RT @ANSA_Salute: .@robersperanza ha affermato: 'Ogni scelta restrittiva è evidente che comporta dei costi e dei disagi, ma dobbiamo rispett… -