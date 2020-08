Cosa è successo a Josip Ilicic (Di mercoledì 5 agosto 2020) La storia del forte giocatore dell'Atalanta che ha smesso di allenarsi e giocare per "motivi personali" sta facendo discutere della depressione tra gli atleti professionisti Leggi su ilpost

NicolaPorro : ?? @giubileif racconta cosa è successo a Mestre, dove @nazione_futura mi aveva invitato a presentare il mio libro, “… - marcodimaio : Un'enorme esplosione è avvenuta poco fa al porto di #Beirut. Siamo in attesa di notizie per capire cosa sia success… - beppe_grillo : 42 tonnellate di rifiuti diretti in Africa sono state sequestrate ieri al Porto di Napoli. Ecco cosa è successo.… - ItalianPolitics : RT @Michele_Arnese: Beirut, cosa è successo ai militari italiani - HPreparazione : @ziozetti @NuNuZ_00 @siceid Cmq su questa cosa della religione sono irritabile perché mi è già successo che la scuo… -