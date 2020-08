Coronavirus nel Lazio, 994 le persone guarite: ecco la situazione comune per comune aggiornata al 5 agosto (Di mercoledì 5 agosto 2020) Oggi registriamo 17 casi e zero decessi. Di questi 6 casi sono di rientro dalla Puglia con link familiare tra loro. Tre sono i casi di importazione: un caso dalla Romania, un caso dal Perù e un caso dal Bangladesh. Parte la nuova campagna di sensibilizzazione della Regione Lazio: ‘Mask Lazio, su la maschera, giù i contagi!’. Queste le parole dell’assessore regionale alla sanità D’Amato. Nella Asl Roma 6, che comprende i Castelli Romani e la Litoranea, nessun nuovo caso nelle ultime 24 ore. Il numero complessivo dei guariti è salito a 994 (+17), il numero delle persone attualmente positive è sceso a 57 (-17), mentre il numero dei decessi è rimasto stabile a 92 casi. Rispetto al picco la curva dei nuovi contagi è pericolosamente ... Leggi su ilcorrieredellacitta

