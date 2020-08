Castrocaro 2020: Stefano De Martino sceglie Bugo per la giuria (Di mercoledì 5 agosto 2020) Ci sarà anche Bugo al Festival di Castrocaro 2020 che quest’anno verrà condotto solo da Stefano De Martino, senza la presenza di Belen Rodriguez, come era invece accaduto lo scorso anno. Appena dodici mesi fa la vita del conduttore era molto diversa: era tornato da poco con la showgirl argentina e i due, felici e innamoratissimi, si erano esibiti in un sensuale tango sul palco della manifestazione. Quest’anno a condurre lo show ci sarà ancora una volta Stefano, ma da solo. Accanto a lui una giuria composta da grandi nomi della musica: la musicista e scrittrice Letizia Cesarini, il cui nome d’arte è Maria Antonietta, Riccardo Zanotti dei Pinguini tattici nucleari, il produttore Taketo Gohara e Bugo. ... Leggi su dilei

