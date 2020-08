Boxe, agosto ricco di appuntamenti internazionali: la programmazione DAZN per non perdersi neanche un match (Di mercoledì 5 agosto 2020) Appuntamento con la grande Boxe internazionale su DAZN (Attiva ora DAZN a 9,99€/mese. Guarda la nostra programmazione sportiva live e on demand). che nel mese di agosto trasmetterà in esclusiva live e on demand alcuni tra i migliori combattimenti in programma a seguito della pandemia che nei mesi scorsi ha costretto allo stop anche questa disciplina. La piattaforma di streaming non va in vacanza e per tutto il mese di agosto regalerà agli appassionati emozioni uniche dai ring di tutto il mondo, con eventi che vedranno sfidarsi alcuni tra i migliori atleti a livello internazionale. Al via venerdì 7 agosto alle ore 20:00 con un match tutto al femminile. L’astro nascente della Boxe Terri Harper (10-0, ... Leggi su sportfair

vlnicolao : RT @LolloNicolao: Stay home? C'è chi può farlo senza rinunciare alla grande #boxe, come il promoter Eddie #Hearn. Da agosto la sua villa ne… - PescaAngela : RT @LolloNicolao: Stay home? C'è chi può farlo senza rinunciare alla grande #boxe, come il promoter Eddie #Hearn. Da agosto la sua villa ne… - LolloNicolao : Stay home? C'è chi può farlo senza rinunciare alla grande #boxe, come il promoter Eddie #Hearn. Da agosto la sua vi… - MarcheMusei : Apertura straordinaria della Mostra fotografica per i 50 anni della Regione Marche Sabato 01 e domenica 02 agosto d… -

Ultime Notizie dalla rete : Boxe agosto Una nuova palestra per la boxe. Nascerà ai Ciliani LA NAZIONE Real Madrid, Benzema rivela: «Tyson il mio idolo, quando smetterò con il calcio proverò con la boxe»

In 47 partite finora disputate, Karim Benzema è andato a segno 26 volte e ha anche fornito 11 assist ai compagni, ma a dispetto di questi numeri decisamente positivi, l’attaccante del Real Madrid sta ...

Una nuova palestra per la boxe. Nascerà ai Ciliani

Prato, 4 agosto 2020 – Ottime notizie per gli amanti della boxe: una nuova palestra dedicata all’attività pugilistica, moderna e attrezzata, sarà realizzata all’interno dell’area della pista di atleti ...

In 47 partite finora disputate, Karim Benzema è andato a segno 26 volte e ha anche fornito 11 assist ai compagni, ma a dispetto di questi numeri decisamente positivi, l’attaccante del Real Madrid sta ...Prato, 4 agosto 2020 – Ottime notizie per gli amanti della boxe: una nuova palestra dedicata all’attività pugilistica, moderna e attrezzata, sarà realizzata all’interno dell’area della pista di atleti ...