Appendino con i lavoratori Embraco: “Rabbia legittima” (Di mercoledì 5 agosto 2020) E’ vicino ai lavorati Embraco la sindaca di Torino Chiara Appendino che questa mattina ha partecipato al tavolo tecnico con il sottosegretario all’Economia Alessandra Todde per discutere del futuro dei 407 dipendenti. “La rabbia che stanno vivendo i lavoratori è legittima, bene che oggi che sia arrivata la garanzia sugli ammortizzatori sociali, la copertura economica c’è, ora bisogna trovare la strada giusta per fare arrivare le risorse velocemente”. “La cassa integrazione è solo un punto di partenza – ha aggiunto la sindaca – ma non dimentichiamo che una buona fetta di queste persone sono in piena eta’ lavorativa e servono risposte a garanzia del loro futuro”. “E’ stato chiesto a Whirlpool non solo un intervento economico ... Leggi su nuovasocieta

Embraco, incontro in prefettura con Todde

«La Regione Piemonte come ha fatto in altre occasioni favorirà l’anticipo della cassa integrazione dalle banche», ha detto il presidente Alberto Cirio. «Le risorse ci sono, ma la cassa integrazione ...(ANSA) - TORINO, 05 AGO - E' iniziato con un incontro ristretto tra la sottosegretaria allo Sviluppo Economico Alessandra Todde, il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, la sindaca di Tori ...