Venerato: “Il Napoli chiuderà ben cinque rinnovi, anche Elmas. Le cifre” (Di martedì 4 agosto 2020) Venerato sicuro che il Napoli chiuderà cinque rinnovi:Zielinski, Mari Rui, Maksimovic, Di Lorenzo, Elmas. Per Hysaj il rinnovo si sta ancora valutando. L'articolo Venerato: “Il Napoli chiuderà ben cinque rinnovi, anche Elmas. Le cifre” proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri

claudioruss : Venerato a @CalcioNapoli24: “L’#Everton ha offerto 30mln al #Lille per #Gabriel, il #Napoli ha opzione ma non può a… - GIANLUIGI771 : RT @GIANLUIGI771: Quindi ricapitolando #boga potrebbe essere ceduto all #Atalanta x 20 ml ed al #Napoli hanno risposto che servivano intorn… - GIANLUIGI771 : Quindi ricapitolando #boga potrebbe essere ceduto all #Atalanta x 20 ml ed al #Napoli hanno risposto che servivano… - Eduardo01508575 : @PassioneGOL Se venerato ha detto che il Napoli nn riesce a chiudere come minimo boga ha già casa a Napoli e firmato un contratto din5 annj - MarghareteTrevi : RT @acs_italia: Il governo del presidente Ortega accusa i pastori di schierarsi con l’opposizione mentre i suoi sostenitori attaccano chies… -

Ultime Notizie dalla rete : Venerato “Il Caserta, Tanti Auguri don Mario Vallarelli per il 102° compleanno, il tuo un ricordo doveroso l'eco di caserta