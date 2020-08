Uomini e donne, Nicola Vivarelli sostituisce Gemma con una giovane mora? L'indiscrezione su Instagram (Di martedì 4 agosto 2020) Uomini e donne, manca circa un mese al ritorno in onda del dating show di Canale 5, condotto da Maria De Filippi. L'estate, tuttavia, non cessa di far parlare i cronisti che seguono il gossip dei protagonisti della trasmissione. A finire sotto il loro mirino, questa volta, è il bel Nicola Vivarelli, il Sirius che ha stregato Gemma Galgani durante e dopo la quarantena. I due starebbero continuando la loro conoscenza, stando alle notizie ufficiali, ma qualche voce li vedrebbe in crisi negli ultimi tempi. I pettegolezzi sarebbero ora confermati da un presunto avvestimento di Sirius in compagnia di un'altra donna.Non ci sono foto né video, ma stando a quanto riportato dal presentatore Amedeo Venza, Nicola Vivarelli avrebbe già puntato gli occhi su ... Leggi su blogo

