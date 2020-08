Tutti i dubbi di Gravina: ripartenza, date e riapertura degli stadi (Di martedì 4 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiPortata a termine la stagione, Gabriele Gravina non riesce a rallegrasi. Nella testa e nei pensieri del presidente della Figc c’è già il prossimo campionato. Al termine del Consiglio Federale odierno, lo stesso Gravina ha esternato Tutti i propri dubbi. ripartenza – “Siamo preoccupati per l’idea che bisognerà agire su un sistema di protocolli che diventa assolutamente insostenibile, parzialmente per i professionisti e totalmente per i dilettanti. Siamo molto concentrati, attenti e impegnati per dare prospettive al mondo del calcio, senza interventi condivisi ma sempre rispettando le norme sanitarie, il calcio, anzi lo sport italiano, potrebbe subire lo smacco definitivo“. Calendario – “La data proposta dalla Lega ... Leggi su anteprima24

Ultime Notizie dalla rete : Tutti dubbi CEVA/ Tutti i dubbi dell'opposizione emersi durante l'ultimo Consiglio comunale Cuneocronaca.it Più di 500 medici non hanno dubbi: "Mascherina obbligatoria in negozi, centri commerciali e ristoranti"

Sono tutti medici iscritti all'Ordine dei Medici ticinese e chiedono, di nuovo, una cosa: l'obbligo della mascherina non solo sui mezzi pubblici bensì anche nei negozi, nei centri commerciali e al ...

Viterbo: Estate viterbese: Uno, Nessuno e Centomila con Enrico Lo Verso

Piazza San Lorenzo ospiterà mercoledì 5 agosto alle ore 21 la magistrale interpretazione di Enrico Lo Verso, nell'adattamento del romanzo di Luigi Pirandello UNO NESSUNO CENTOMILA, ad opera di Alessan ...

