Tik Tok, Cina accusa Stati Uniti di intimidazione (Di martedì 4 agosto 2020) La Cina ha accusato gli Stati Uniti di condurre dei veri e propri atti di intimidazione per fare in modo che il social Tik Tok non sia più di proprietà cinese. La Cina ha deciso di rispondere alle pressioni pubbliche esercitate dal Presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Questi infatti che vorrebbe che il social … L'articolo proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

