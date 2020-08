Relicta - recensione (Di martedì 4 agosto 2020) Quando si è davanti a un puzzle game con la visuale in prima persona e dall'ambientazione fantascientifica, è quasi impossibile non pensare a Portal, il celebre titolo firmato Valve che rappresenta tuttora uno dei pilastri del genere. Nonostante ciò, il team di Mighty Polygon aveva una visione ben chiara in mente e ha voluto costruire la propria avventura concentrandosi su due elementi della fisica ben definiti: la gravità e il magnetismo. Nasce così Relicta.Durante l'avventura vestiamo i panni di Angelica Patel, una ricercatrice che vive e lavora sulla Luna, più precisamente all'interno della Base Chandra, anche se è opportuno sottolineare che nell'immaginario di Mighty Polygon la Luna è completamente terraformata. L'avventura inizia con un flash forward di un imminente disastro che coinvolge la stazione e una ... Leggi su eurogamer

Eurogamer_it : Gravità e magnetismo. - TheGamesMachine : Simone Rampazzi ha recensito per noi #Relicta, gioco di #fantascienza a enigmi fisici che non fa mancare alcuni pro… - spaziogames : La nostra Giulia Garassino è stata trasportata sulla Luna da #Relicta, puzzle game in prima persona realizzato da… -

Ultime Notizie dalla rete : Relicta recensione Relicta | Recensione: puzzle, fisica e mistero Tom's Hardware Italia Relicta è disponibile, pubblicato il trailer di lancio

Ravenscourt e Mighty Polygon hanno confezionato il trailer di lancio di Relicta, intrigante puzzle game disponibile ... Per saperne di più non dimenticate di leggere la nostra recensione vergata da ...

Relicta | Recensione: puzzle, fisica e mistero

A puntare particolarmente su tale aspetto, provando a farcene riscoprire la grande importanza e le potenzialità, è Relicta, titolo di esordio di Mighty Poligon che ci porterà nientepopodimeno che sul ...

Ravenscourt e Mighty Polygon hanno confezionato il trailer di lancio di Relicta, intrigante puzzle game disponibile ... Per saperne di più non dimenticate di leggere la nostra recensione vergata da ...A puntare particolarmente su tale aspetto, provando a farcene riscoprire la grande importanza e le potenzialità, è Relicta, titolo di esordio di Mighty Poligon che ci porterà nientepopodimeno che sul ...