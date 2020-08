Quando Maria De Filippi cacciò Valentin da 'Amici': 'Non meriti di essere qui' (Di martedì 4 agosto 2020) L'ultima edizione di 'Amici' non è stata certo una passeggiata. Molti gli scontri tra i giudici e i concorrenti. Ma tra le tante discussioni, una delle più accese è stata tra la conduttrice del ... Leggi su tgcom24.mediaset

Errore Imprevisto! Forse siamo sotto attacco o hai commesso qualche Errore!

Reinsirisci il link facendo attenzione ai Parametri con eventuali query "?"

Ultime Notizie dalla rete : Quando Maria

TGCOM

L'ultima edizione di "Amici" non è stata certo una passeggiata. Molti gli scontri tra i giudici e i concorrenti. Ma tra le tante discussioni, una delle più accese è stata tra la conduttrice del progra ...L'incidente La disavventura è iniziata venerdì poco dopo le 17, quando la sorella di Fringoni è stata coinvolta in un incidente stradale alla rotatoria tra via Angelo Maria Ricci e via Foresta. «La ...