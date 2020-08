Pontina, a tutta velocità con il camion frigo non a norma: beccato e multato (Di martedì 4 agosto 2020) La Polizia Stradale di Aprilia, in collaborazione con la Asl di Aprilia, ha proceduto al controllo sulla Pontina di un autocarro adibito al trasporto di sostanze alimentari in regime di temperatura controllata, poiché il conducente – incurante del divieto di sorpasso per i veicoli pesanti e della presenza della pattuglia – effettuava ripetuti sorpassi azzardati. Il veicolo condotto da M.B. di 61 anni di Roma, proveniente da una logistica di Fiumicino, era diretto verso un negozio di Cisterna. Durante le prime fasi di controllo è stato accertato che, oltre a numerose ulteriori violazioni alle norme del codice della strada e relative agli omessi riposi del conducente, il mezzo – munito di cassone isotermico e gruppo frigorifero regolarmente acceso – all’interno del vano di carico registrava una temperatura di 3 ... Leggi su ilcorrieredellacitta

CorriereCitta : Pontina, a tutta velocità con il camion frigo non a norma: beccato e multato - Pazzocriminale_ : @AquilottoEddy Cioè devo farmi tutta la pontina con 1000 gradi all'ombra e il traffico sicuro. Non me va. -

Ultime Notizie dalla rete : Pontina tutta Incendio sulla Pontina, cade albero: strada chiusa, traffico in tilt Leggo.it Sorpassa troppe volte con il camion-frigo sulla Pontina: 6000 euro di multa e patente ritirata

LATINA – Guidava un camion sorpassando ripetutamente e pericolosamente sulla Pontina e superando la velocità consentita. Ha accumulato ben nove infrazioni al codice della strada prima di essere ferma ...

Coronavirus Lazio, Simeone (FI): attenzione in provincia di Latina

Roma, 3 ago. (askanews) - "Vorrei rimarcare con forza la necessità di tenere alto il livello di guardia sulle misure di contenimento del Covid. I dati degli ultimi giorni indicano con tutta evidenza u ...

LATINA – Guidava un camion sorpassando ripetutamente e pericolosamente sulla Pontina e superando la velocità consentita. Ha accumulato ben nove infrazioni al codice della strada prima di essere ferma ...Roma, 3 ago. (askanews) - "Vorrei rimarcare con forza la necessità di tenere alto il livello di guardia sulle misure di contenimento del Covid. I dati degli ultimi giorni indicano con tutta evidenza u ...