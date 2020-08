Ombretti Scaduti: salvarli o gettarli? Tutti i consigli! (Di martedì 4 agosto 2020) Ebbene sì, anche gli Ombretti rientrano tra i cosmetici che hanno una durata limite entro cui vanno consumati, pena trasformarsi in prodotti Scaduti! Cosa fare in questi casi? Gettare quel trucco preferito o capire se si può salvare? Innanzitutto dovete sapere che spesso, sia le palette sia le cialdine singole, possono essere usate anche oltre la loro scadenza (che è davvero breve, di soli 6 mesi),ma non tutte! Vediamo insieme quali sono le caratteristiche fondamentali per capire se sono ancora utilizzabili o meno! Curiose? Iniziamo! Ombretti Scaduti: ecco tutto quello che dovete sapere! Si sa, per legge qualsiasi prodotto deve avere impresso la data di scadenza, la durata massima di uso entro cui bisogno consumarlo uno volta aperto. Molte spesso capita che tanti cosmetici funzionino perfettamente ... Leggi su pianetadonne.blog

