Moggi: “Qualcuno freni Conte, parla troppo e non è mai colpa sua” (Di martedì 4 agosto 2020) “Il caso che inquieta l’Inter dipende solo dalle pubbliche dichiarazioni rese da Conte che hanno fatto scoppiare la miccia di un’insofferenza, già dimostrata in altre occasioni, tra allenatore e società, quest’ultima colpevole, almeno secondo Conte, di non averlo aiutato nel momento del bisogno. Sarebbe il caso che qualcuno freni Conte, che è un ottimo allenatore ma parla troppo pubblicamente e sempre per lamentarsi. Quasi volesse dimostrare che i mancati successi non sono stati mai colpa sua, ma di altri“. Queste sono le recenti dichiarazioni di Luciano Moggi, critico nei confronti dell’allenatore italiano Antonio Conte, attualmente alla guida dell’Inter e fautore di ... Leggi su sportface

