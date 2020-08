M5s: "Fiducia in Spadafora ma restiamo coerenti con il progetto iniziale" (Di martedì 4 agosto 2020) AGI - "Il Movimento 5 stelle dall'inizio della legislatura sta lavorando con obiettivi precisi sullo sport. Il testo unico sulla riforma del settore ci vede convinti nel portare avanti il lavoro fatto in questi anni: nessuno vuole bloccare il provvedimento e c'è piena Fiducia nel ministro Vincenzo Spadafora. Però il Movimento 5 stelle ai tempi del governo Conte I aveva dato impulso a una proposta per snellire e semplificare la linea di comando dello sport italiano. L'obiettivo, che poi è quello originario del progetto di riforma, era ed è quello di dare ruoli e funzioni ben chiari al Dipartimento e, a fianco, alla neonata società statale Sport e Salute. Al contrario, c'era la determinata volontà di rivedere il ruolo del Coni, diventato negli ultimi anni una sorta di ... Leggi su agi

