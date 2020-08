Inter, sorrisi e buonumore in vista del Getafe: Conte partecipa al torello con i giocatori (Di martedì 4 agosto 2020) Dopo il finale di campionato piuttosto burrascoso, non tanto per quanto accaduto in campo bensì per via della parole in conferenza stampa di Antonio Conte, l’Inter sembra aver voltato pagina rapidamente in modo da approcciare in maniera diversa l’impegno di Europa League 2019/2020 contro il Getafe, valido per gli ottavi di finale. Come racconta Sky Sport, durante l’allenamento dei nerazzurri si respirava un’aria piuttosto distesa e tutt’altro che pesante. A testimoniare ciò, la decisione del tecnico Conte di partecipare al solito torello insieme ai calciatori. L’allenatore barese è persino finito in mezzo, trovandosi costretto a rincorrere la palla che la rosa cercava di non fargli recuperare. Leggi su sportface

