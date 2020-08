Il Napoli prova a recuperare Insigne per il Barcellona: «Abbiamo il dovere di provarci…» (Di martedì 4 agosto 2020) Ieri il Napoli ha ufficializzato il referto della risonanza magnetica a cui si è sottoposto Insigne dopo l’infortunio in Napoli-Lazio. La diagnosi parla di «lesione parcellare del tendine dell’adduttore lungo sinistro, con edema osseo». Repubblica Napoli scrive che servirà una corsa contro il tempo per fare in modo che il capitano si riprenda in tempo per la partita del Camp Nou. Per quanto riguarda Insigne, vuole esserci ad ogni costo. “E l’attaccante della Nazionale, che nella notte di Champions League vuole essere protagonista a tutti i costi e sta continuando a sottoporsi alle terapie del caso, dovrà anche convincere Gattuso di essere al cento per cento”. Il club farà di tutto per recuperarlo. “Si naviga a vista, insomma. Ma ... Leggi su ilnapolista

