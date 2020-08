F1, Pirelli: "Problema gomme a Silverstone dovuto a uso prolungato" (Di martedì 4 agosto 2020) ROMA - Pirelli " ha concluso una prima serie di analisi su numerosi pneumatici del GP Gran Bretagna di domenica scorsa. Sono state identificate le cause dei degonfiamenti occorsi alle Mercedes e alla ... Leggi su corrieredellosport

Pirelli e Formula 1 si dicono pronti a tornare sui propri ... Ecco perché non possiamo fissare un limite per tutti. Se questo fosse il problema, non lo risolveremmo tenendo gli stessi pneumatici anche ...Quanto accaduto domenica scorsa a Silverstone aveva colto un po’ tutti di sorpresa. Durante gli ultimi due giri, infatti, diverse vetture hanno avuto problemi di gomme. In particolare Bottas, Sainz e ...