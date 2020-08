Eserciti e orchestre sotto il vulcano (Di mercoledì 5 agosto 2020) Il 1880 viene indicato generalmente come la data convenzionale di nascita della canzone napoletana, il la del periodo d’oro. È l’anno di Funiculì Funiculà, scritta dal giornalista Peppino Turco e dal maestro Luigi Denza per pubblicizzare l’ascesa al Vesuvio (l’inaugurazione della funicolare avvenne il 6 maggio), la gita domenicale sul cono turchino che s’affaccia sulla città venne lanciata da uno svelto ritornello, subito trasformato in slogan, Jammo, jammo, ‘ncoppa jammo, ja. Il brano fu presentato, riscuotendo immediato successo, al concorso … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

Ultime Notizie dalla rete : Eserciti orchestre Sicilia, Lo Curto chiede l'azzeramento dei vertici della Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana Tp24 La musica inedita di Ezio Bosso svelata dalla sua orchestra

Lo chiamava «il mio giardino segreto». Giardino magnifico quello di Villa Pennisi a Acireale, dove Ezio Bosso arrivava d’estate per suonare, dirigere, comporre. Tre attività che il grande musicista, s ...

Quasi 400 mila euro per i concerti della Foss a Taormina, solo 10 mila d'incassi: è polemica

Quasi 400 mila euro per sei concerti al Teatro Antico di Taormina e meno di 10 mila euro di incassi. Polemica sulla rassegna organizzata Fondazione orchestra sinfonica siciliana che ha portato i suoi ...

Lo chiamava «il mio giardino segreto». Giardino magnifico quello di Villa Pennisi a Acireale, dove Ezio Bosso arrivava d’estate per suonare, dirigere, comporre. Tre attività che il grande musicista, s ...Quasi 400 mila euro per sei concerti al Teatro Antico di Taormina e meno di 10 mila euro di incassi. Polemica sulla rassegna organizzata Fondazione orchestra sinfonica siciliana che ha portato i suoi ...