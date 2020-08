Coronavirus: dieci nuovi casi in Sicilia, tra cui due migranti (Di martedì 4 agosto 2020) Palermo, 4 ago. (Adnkronos) – dieci nuovi casi di Coronavirus in Sicilia, tra cui due migranti. Cinque sono risultati positivi a Catania, quattro a Ragusa e uno a Messina. E c’è un decesso. Quattro sono guariti. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu

BeliceIt : Coronavirus, dieci i casi registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore – La Repubblica - TV7Benevento : Coronavirus: dieci nuovi casi in Sicilia, tra cui due migranti... - corriereag : Altri dieci nuovi casi di Coronavirus in Sicilia. C'è anche un decesso - Corriere Agrigentino Condividi CorriereAg… - rep_palermo : Coronavirus, dieci i casi registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore [aggiornamento delle 17:25] -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus dieci Coronavirus, dieci i casi registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore La Repubblica Sicilia, Aricò: "L'Ars lavorerà anche nella settimana di Ferragosto"

Noi politici dobbiamo dare l’esempio, ancor più in una fase così difficile per la Sicilia come quella dell’emergenza Coronavirus».

Coronavirus: dieci nuovi casi in Sicilia, tra cui due migranti

Palermo, 4 ago. (Adnkronos) - Dieci nuovi casi di coronavirus in Sicilia, tra cui due migranti. Cinque sono risultati positivi a Catania, quattro a Ragusa e uno a Messina. E c'è un decesso. Quattro so ...

Noi politici dobbiamo dare l’esempio, ancor più in una fase così difficile per la Sicilia come quella dell’emergenza Coronavirus».Palermo, 4 ago. (Adnkronos) - Dieci nuovi casi di coronavirus in Sicilia, tra cui due migranti. Cinque sono risultati positivi a Catania, quattro a Ragusa e uno a Messina. E c'è un decesso. Quattro so ...