Beatrice Borromeo: «Il mio libro per Pierre e i bambini» (Di martedì 4 agosto 2020) Da Charlene a Beatrice Borromeo: i reali di Monaco al National Day sfoglia la gallery Beatrice Borromeo, 35 anni il 18 agosto, è laureata in Giurisprudenza alla Bocconi e ha studiato giornalismo alla Columbia University. Dopo il debutto in tv nel 2006 con Michele Santoro in Annozero, è stata redattrice di Il fatto quotidiano. Sposata con Pierre Casiraghi dal 2015, oggi è autrice e produttrice di documentari. Ha appena pubblicato Capitan Papaia e Greta, illustrato da Maddalena Gerli. Beatrice ... Leggi su iodonna

Ultime Notizie dalla rete : Beatrice Borromeo Beatrice Borromeo, la mia giornata con Pierre ei bambini Io Donna Charlotte Casiraghi, compleanno: consigli di bellezza per un’estate da leonessa

Charlotte Casiraghi è una vera leonessa e oggi, 3 agosto, festeggia il suo compleanno. 34 anni di passioni (prima tra tutte la filosofia) e uno stile fashion e beauty di classe e fascino senza tempo.

Charlotte Casiraghi: l’estate country chic della cognata Beatrice Borromeo

Beatrice Borromeo aveva sfidato Charlotte Casiraghi. Con la sua bellezza rinascimentale, la cognata della bella principessa monegasca era stata nominata, lo scorso febbraio, Brand Ambassador di Buccel ...

Charlotte Casiraghi è una vera leonessa e oggi, 3 agosto, festeggia il suo compleanno. 34 anni di passioni (prima tra tutte la filosofia) e uno stile fashion e beauty di classe e fascino senza tempo.Beatrice Borromeo aveva sfidato Charlotte Casiraghi. Con la sua bellezza rinascimentale, la cognata della bella principessa monegasca era stata nominata, lo scorso febbraio, Brand Ambassador di Buccel ...