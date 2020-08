Arisa bionda e con le extension ma il nuovo look non piace nemmeno a lei (Foto) (Di martedì 4 agosto 2020) Arisa bionda e con i capelli lunghissimi ma orami non ci caschiamo più, siamo abituati ai colpi di testa della cantante ma anche ai suoi esamini (Foto). Arisa ha pubblicato uno scatto con la sua nuova chioma, un biondo platino che in realtà non piace molto nemmeno a lei. extension o parrucca? Sono semplicemente delle prove fatte nel salone di bellezza scelto dalla cantante. Arisa ha i capelli troppo corti per applicare le extension. Il cambiamento sarebbe davvero forte, per molti è irriconoscibile, ma la realtà è che durerà poco. Alla cantante piace provocare chi la segue sui social o più che altro le interessa sapere come reagiscono ai suoi nuovi look. ... Leggi su ultimenotizieflash

