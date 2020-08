Treni, siete favorevoli al 100% dei posti a sedere? (Di lunedì 3 agosto 2020) {"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Sì, c'è la mascherina","index":0},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"No, troppo pericoloso","index":1} Leggi su liberoquotidiano

MauroPelizzoni2 : Quant'e' passato fra il liberi tutti sui treni ed il decreto di Speranza? 36 ore? 48?... A leggere Twitter, avete t… - 1meerii : Vi giuro non é colpa mia ma se voi siete carini e gentili con me io probabilmente sono già sotto 274256 treni per voi. #tiziaparty - truuudetective : RT @rotovisor: Leggo il retroscena del Corriere sulla sfuriata di #Speranza, manovrato dal ministro in pectore #Ricciardi, contro DeMicheli… - rotovisor : Leggo il retroscena del Corriere sulla sfuriata di #Speranza, manovrato dal ministro in pectore #Ricciardi, contro… - Glowing_Skz : Le ragazze sono bellissime per quello sono sotto mille treni per una ragazza anche se oggi piangerei per tutte le b… -

Ultime Notizie dalla rete : Treni siete Guerra (Cts): «Coronavirus, riaprire le scuole? Delicato. Contagio in aereo meno probabile che in treno» Corriere della Sera Coronavirus, bollettino 2 agosto: 248.070 casi, di cui 200.460 guariti e 35.154 morti

I casi di coronavirus in Italia oggi, 2 agosto 2020, sono 248.070 (+238, ieri +295), di cui 200.460 guariti (+231, ieri +255) e 35.154 morti (+8, ieri +5). Questi i numeri dell'emergenza Covid-19 nel ...

Coronavirus, nel nuovo dpcm mascherina obbligatoria nei luoghi pubblici oltre Ferragosto

Obbligo di mascherina fino a ferragosto in tutti i luoghi chiusi accessibili al pubblico, dai treni ai negozi. Ma è già in cantiere, anche se nessuna decisione sarebbe stata ancora presa, una nuova pr ...

