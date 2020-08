Torino, due immigrati terrorizzano un ventenne al parco con le forbici: «Trenta euro o finisci male» (Di lunedì 3 agosto 2020) Momenti di terrore per un giovane ventenne che stava passeggiando all’interno del parco del Valentino a Torino. Si era fermato su una panchina per riposarsi qualche minuto e in quel momento due immigrati l’hanno avvicinato con aria minacciosa. Uno dei due faceva da palo, in sella a una bicicletta. L’altro, invece, gli ha proposto di acquistare droga. Perciò ha poggiato sulla panchina un pezzo di sostanza bianca. «Dammi Trenta euro ed è tua», gli ha detto. I due immigrati vogliono vendergli droga, lui rifiuta Il giovane, sorpreso, ha detto di no, non aveva nessuna intenzione di acquistare quella roba non essendo tossicodipendente. Ha deciso di alzarsi e di andarsene. Pochi minuti dopo, però, gli stranieri l’hanno ... Leggi su secoloditalia

- massimosab : RT @SecolodItalia1: Torino, due immigrati terrorizzano un ventenne al parco con le forbici: «Trenta euro o finisci male» - avatar1dory : RT @SecolodItalia1: Torino, due immigrati terrorizzano un ventenne al parco con le forbici: «Trenta euro o finisci male» - EnricoAncillott : RT @SecolodItalia1: Torino, due immigrati terrorizzano un ventenne al parco con le forbici: «Trenta euro o finisci male»

