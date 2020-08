Temptation Island, Filippo Bisciglia lascia il posto ad Alessia Marcuzzi (Di lunedì 3 agosto 2020) Si è conclusa da pochi giorni la fortunata ottava edizione di Temptation Island, la settima sotto la conduzione di Filippo Bisciglia. In termini di ascolti, è stata un vero successo ma ora è già tempo di pensare oltre. Per questo il conduttore, nella sua intervista dopo il ritorno dal resort, ha fatto un grosso in bocca al lupo a chi prenderà il suo posto: Alessia Marcuzzi. Temptation Island, tocca ad Alessia Marcuzzi Tra un mese è già di nuovo tempo di pinnettu e falò di confronto: si è appena conclusa l’ottava edizione di Temptation Island, ma sta per iniziare la terza della versione vip. A ... Leggi su thesocialpost

stanzaselvaggia : Antonella Elia che sembra riscattarsi e invece delude tutti, la grande burattinaia, un bel mucchio di relazioni tos… - stanzaselvaggia : Perché Pietro, parlando della Elia, in realtà parla di sè. - xjdemetriavoice : Riuscirò mai a finire la puntata di temptation island? - infoitcultura : Filippo Bisciglia lascia Temptation Island ad Alessia Marcuzzi: “Di sicuro sarà bravissima” - infoitcultura : Temptation Island: i 5 momenti più trash della settima edizione, Video -