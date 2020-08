State of Play in arrivo questo mese: arriva la conferma di PlayStation (Di lunedì 3 agosto 2020) Sony ha annunciato un nuovo State of Play, ma se State aspettando ulteriori notizie per quanto riguarda la console next-gen PlayStation 5, spiacenti di darvi una brutta notizia.A quanto pare non ci sarà nessun annuncio per PS5, ma invece la diretta si concentrerà su "PlayStation VR, giochi per PS4 e alcuni brevi informazioni sui titoli di terze parti e indie per PlayStation 5 mostrati durante lo State of Play a giugno".La diretta si terrà il 6 agosto, ovvero giovedì, alle ore 22:00, orario italiano. Di seguito potete dare uno sguardo al tweet ufficiale.Leggi altro... Leggi su eurogamer

