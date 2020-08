Spaventoso incidente in moto a Selva di Val Gardena: le immagini dello schianto riprese in diretta (Di lunedì 3 agosto 2020) Il video di uno Spaventoso incidente accaduto a Selva di Val Gardena da domenica sta rimbalzando sulle pagine social: il protagonista del video è un motociclista, ripreso dalla action-cam di un altro motociclista. Il centauro ha affrontato una curva cieca a velocità sostenuta, senza rendersi conto che dall’altro lato della curva si era creato un tappo nei due sensi di marcia: un autobus e un’auto si erano incrociati in un punto in cui la carreggiata era particolarmente stretta. La moto scivola e l’uomo si infila sotto la macchina: se la caverà con qualche osso rotto e un grande spavento. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano

Incidente motociclistico spettacolare, per fortuna senza gravi conseguenze, sulla strada che porta a Selva di Val Gardena - di E.B. /CorriereTv Il filmato diffuso sui social mostra un centauro che, ne ...

