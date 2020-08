Rissa furibonda in un locale, coinvolto anche un bambino di quattro mesi (Di lunedì 3 agosto 2020) Il bambino di appena quattro mesi è stato colpito ed è rimasto privo di sensi durante una lite in un pub con protagonista un 70enne. Un bambino ha violentemente battuto la testa su un tavolino del Colebrook Inn, un pub di Plymouth, in Inghilterra, dopo che un uomo di 70 anni, nel bel mezzo … Leggi su viagginews

Notiziedi_it : Passeggeri senza mascherina, rissa furibonda in aereo: le immagini - PSandisky : Due passeggeri si rifiutano di indossare la mascherina in aereo e sul volo KL1495 tra Amsterdam, Paesi Bassi e Ibiz… - NewSicilia : Botte da orbi a #SanLeone: #rissa nei luoghi della #movida. #Cronaca #Agrigento #Newsicilia - RinaldiPaolo2 : @lameduck1960 La rissa quasi furibonda scritta sul dietro le quinte di alcuni siti di informazione tra Speranza e l… -