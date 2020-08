Ponte Genova, oggi l'inaugurazione. Ecco il programma e gli orari (Di lunedì 3 agosto 2020) Il giorno è arrivato. Due anni dopo la tremenda tragedia che ha ferito Genova e l'Italia con il crollo del Ponte Morandi , oggi pomeriggio alle 18,30 il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ... Leggi su quotidiano

GiuseppeConteIT : Domani mattina sarò a Cerignola (FG) per confrontarmi con gli studenti e visitare un bene confiscato alla mafia. Ne… - GiovanniToti : Domenica mattina sulla spiaggia di Fiumaretta, ad Ameglia. Oggi in #Liguria c’è un’atmosfera quasi sospesa in attes… - Tg3web : Domani sarà inaugurato il nuovo ponte di Genova e in un'istituzione storica della città sono state cucite le masche… - Mirandola59 : RT @m_spagna: Per tutti #quelliche “il ponte di Genova resta ai #benetton”.....eh già è proprio così resta ad aspi in cui, a breve, #cdp fa… - Nadiavirtussina : RT @1950Vittoria: Ma la faccia di tontinelli mentre sta parlando la rappresentante delle vittime del ponte di Genova?!!! Ma l'avete vista?!… -