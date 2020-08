Pomezia, alla Casa di Cura Sant’Anna arriva il nuovo servizio di mammografia digitale in 3D con tomosintesi (Di lunedì 3 agosto 2020) Dal mese di luglio è attivo presso la Cura di Cura Sant’Anna di Pomezia il nuovo Mammografo con acquisizione in tomosintesi 3D di ultima generazione Giotto Class. Di cosa si tratta Il macchinario è costituito da un sistema evoluto per la mammografia digitale che include la capacità di generare immagini di tomosintesi mammaria. E’ ideale per lo screening, la diagnostica ed è predisposto per le procedure interventistiche. Il sistema permette l’esecuzione di: mammografia digitale tomosintesi mammaria Combo: tomosintesi e mammografia digitale che riduce tempo e numero di compressioni tomosintesi ... Leggi su ilcorrieredellacitta

CorriereCitta : Pomezia, alla Casa di Cura Sant’Anna arriva il nuovo servizio di mammografia digitale in 3D con tomosintesi - ilfaroonline : Pomezia, scoperto un traffico di #cherosene rubato alla #Nato: 14 denunce e 1 arresto - CasilinaNews : Smascherato traffico di cherosene rubato alla N.A.T.O. #Pomezia - zazoomblog : Pomezia scoperto traffico internazionale di cherosene rubato alla NATO: 14 denunce e 1 arresto (VIDEO) - #Pomezia… - CorriereCitta : Pomezia, scoperto traffico internazionale di cherosene rubato alla NATO: 14 denunce e 1 arresto (VIDEO) -