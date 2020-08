Playoff e playout Serie B: ci sarà la Var ad alta tecnologia, permetterà migliore comunicazione fra arbitri (Di lunedì 3 agosto 2020) Per le otto gare valide per i Playoff e i playout della stagione corrente di Serie B, che iniziano domani sera 4 agosto con Chievo Verona-Empoli, si userà per la prima volta in Italia il sistema Vokkero “Élite”: un sistema di che migliora di gran lunga la comunicazione fra arbitro, assistenti e sala Var grazie a una maggiore chiarezza del segnale. Ecco il comunicato della Lega Serie B: “La Serie BKT si conferma campionato dell’innovazione e della sperimentazione a servizio del sistema calcio italiano. Il Var, presente da domani in tutte le gare dei Playoff e dei playout 2019/2020, porta con sé infatti un’importante novità tecnologica sui sistemi di comunicazione fra arbitro, ... Leggi su alfredopedulla

