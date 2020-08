Obbligo Mascherine, Probabile Proroga Dopo Ferragosto (Di lunedì 3 agosto 2020) Attualmente vige l’Obbligo di indossare le Mascherine in tutti i luoghi chiusi accessibili al pubblico. Alcune fonti attendibili dichiarano che questa misura verrà Prorogata oltre il 15 agosto. Il Ministro della Salute, Speranza, il 1 agosto ha firmato un’ordinanza che impone l’uso delle Mascherine fino al 15 agosto. Visto l’andamento dei contagi e la situazione europea, sembra che le linee guida non cambieranno Dopo la metà del mese. Per quanto riguarda la scuola, il Comitato Tecnico Scientifico esporrà il proprio parere in merito alle Mascherine a fine agosto. Leggi su youreduaction

