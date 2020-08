Lo stato di emergenza? «Illegittimo». Così un giudice di pace ha annullato una multa presa durante il lockdown (Di lunedì 3 agosto 2020) Coronavirus, ultime notizie (3 agosto) È una sentenza che farà (e fa già) discutere quella di un giudice di pace di Frosinone che ha annullato una sanzione amministrativa, elevata sulla base del Dpcm del 9 marzo 2020. Nello specifico il giudice ha accolto il ricorso di un cittadino, sanzionato per essersi allontanato dalla propria abitazione, disponendo l’annullamento dell’atto e la compensazione delle spese. Ma il nocciolo della questione sono le motivazioni. Le due motivazioni Le argomentazioni mosse dal giudice sono due. La prima riguarda la «illegittimità della dichiarazione dello stato di emergenza per violazione dell’art. 95 e 79 della Costituzione e dei conseguenti Dpcm». Per il ... Leggi su open.online

Cgl Brindisi:depotenziato il 118

Oggetto: sistema sanitario provinciale – EMERGENZA/URGENZA 118. Richiesta urgente convocazione Cabina di Regia ASL BR. E’ opinione diffusa che l’emergenza sanitaria dovuta alla pandemia del Covid 19 p ...

Covid, per il New York Times il modello Italia è quello vincente per sconfiggere virus

Secondo il New York Times il modello Italia è quello vincente per sconfiggere il coronavirus. L’analisi del quotidiano Usa conferma quanto evidenziato mesi fa dalla società di ricerche Reputation Revi ...

