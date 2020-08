Impianto di compostaggio a Cesano, sì della Regione. L'ira del territorio: 'E' aggressione a periferia' (Di lunedì 3 agosto 2020) immagine archivio: vasca TMB Salario Il compostaggio tra antenne e scorie spaventa Cesano: il quartiere in cerca di risposte 17 January 2018 Senza confronto nè condivisione: i rifiuti di Roma Nord ... Leggi su romatoday

paolorm2012 : RT @paolorm2012: Impianto di compostaggio a Cesano, sì della Regione. L’ira del territorio: “E’ aggressione a periferia” - nuccia20 : RT @paolorm2012: Impianto di compostaggio a Cesano, sì della Regione. L’ira del territorio: “E’ aggressione a periferia” - paolorm2012 : Impianto di compostaggio a Cesano, sì della Regione. L’ira del territorio: “E’ aggressione a periferia” - romatoday : Impianto di compostaggio a Cesano, sì della Regione. L’ira del territorio: “E’ aggressione a periferia” - GLNapoli : RT @wganapini: Vi è chi non ‘riparte’,non essendosi mai fermata:la #guerradeirifiuti dei criminali bramosi di monopolio del settore,da disc… -

Ultime Notizie dalla rete : Impianto compostaggio

“A Roma il problema dei rifiuti non si risolverà mai se per la costruzione di ogni impianto si scatena il putiferio. Si è arrivati al paradosso di contestare anche gli impianti di compostaggio: siamo ...Un vasto incendio ha interessato, e in parte sta ancora interessando, il territorio di Motta San Giovanni recando ingenti danni al patrimonio naturale e paesaggistico, alle attività produttive, alle a ...