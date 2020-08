“Ha soltanto un raffreddore”, il piccolo Liam muore a soli 16 mesi (Di lunedì 3 agosto 2020) Giulianova, bimbo di 16 mesi muore in ospedale: “Aveva soltanto un raffreddore” Sembrava essere soltanto un semplice raffreddore e invece il piccolo Liam è morto, a soli 16 mesi. La tragedia è avvenuta in Abruzzo, precisamente a Giulianova, lo scorso weekend. Il bambino aveva difficoltà respiratorie, nei giorni precedenti aveva accusato un raffreddore che non lasciava immaginare un risvolto tanto grave. Il piccolo – come riporta il Messaggero – è stato portato al Pronto Soccorso dell’ospedale di Giulianova, i medici di turno hanno immediatamente riscontrato una grave forma di dispnea e hanno provato a salvarlo, ma non c’è stato nulla da fare. I genitori, Stefano e ... Leggi su tpi

