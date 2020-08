Gemellini uccisi dal padre, dopo un mese la verità su Mario Bressi: cosa è successo in quelle ore (Di lunedì 3 agosto 2020) Lo scorso 26 giugno Elena e Diego, due Gemellini 12enni, vengono uccisi dal padre Mario Bressi. I tre erano da una settimana in Valsassina, nel Lecchese, quando l’uomo gli ha tolto la vita mentre si trovavano a letto per poi suicidarsi. Tra il momento in cui Mario Bressi ha ucciso i suoi due figli strangolandoli a mani nude e quello in cui è uscito per gettare via i telefoni dei Gemellini 12enni e poi suicidarsi, l’uomo ha trovato il tempo di mandare tre messaggi alla moglie Daniela Fumagalli, da cui si stava separando e di cui ha deciso di “vendicarsi” devastando la famiglia. Fino a pochi minuti prima di soffocare i due gemelli, Elena e Diego, l’uomo stava messaggiando con la moglie in merito al campo estivo che ... Leggi su caffeinamagazine

Rabbia ed estremo dolore, ma non odio: sono questi i sentimenti che Daniela Fumagalli, la madre dei gemelli uccisi dal marito Mario Bressi a Margno (Lecco) il 26 giugno, prova per la tragedia che le h ...

Gemelli uccisi a Lecco dal padre: Diego ed Elena non erano stati sedati

Non sono stati sedati. Nessuna traccia nel sangue di sonniferi o tranquillanti che potessero rendere il loro sonno più profondo. Elena e Diego dormivano quando il padre si è avvicinato a loro e li ha ...

