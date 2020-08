Formula 1 – Silverstone ospita il Gp del 70° anniversario: ORARI e DIRETTE TV di conferenza, qualifiche e gara (Di lunedì 3 agosto 2020) Dopo il clamoroso finale da batticuore del Gp di Silverstone di ieri, la Formula 1 non lascia il circuito britannico anzi, raddoppia! Lo spettacolo si ripete il prossimo weekend con un nuovo appuntamento a Silverstone per il Gp del 70° anniversario della prestigiosa pista inglese. Sarà ancora Lewis Hamilton ad imporsi sul tracciato di casa, o Valtteri Bottas farà di tutto per rimediare al disastro di questa domenica? Attenzione alla fame di Verstappen e alla voglia di riscatto delle Ferrari. Sarà un weekend ad alte temperature, non solo per il caldo estivo! Ecco il programma completo del Gp del 70° anniversario: Giovedì 6 agosto Ore 14:00 – conferenza stampa piloti in diretta su Sky Sport F1 HD Venerdì 7 agosto Ore 11:00 – ... Leggi su sportfair

SkySportF1 : .@LewisHamilton vince in modo CLAMOROSO a Silverstone! ?? Sfuma la doppietta @MercedesAMGF1, #Leclerc sul podio! I r… - SkySportF1 : 91, 91! A Silverstone è sempre @LewisHamilton .@Charles_Leclerc, che giro! Ma è sotto investigazione per unsafe rel… - SkySportF1 : Subito Safety Car in pista ? (giro 2/52) Albon tocca Magnussen e lo manda a muro all'ultima curva del primo giro Il… - SkySportF1 : Ferrari, è un altro Leclerc: la conferma dopo il GP di Silverstone. Il commento di Carlo Vanzini #SkyMotori #F1… - FormulaPassion : #F1: il team radio di uno sgomento #Hamilton all'arrivo del #BritishGP -