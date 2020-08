Coronavirus, il bilancio dei morti in Iran è quasi il triplo rispetto ai dati ufficiali. Ma Teheran nega (Di lunedì 3 agosto 2020) Coronavirus, ultime notizie (3 agosto)L’Iran è stato il Primo Paese – e il più colpito – dall’epidemia di Coronavirus in Medio Oriente. Ma i numeri della pandemia forniti dal ministero della Salute non corrisponderebbero a quelli reali. Il sospetto circola fin dall’inizio dell’emergenza e ora, a rivelarlo, è un’inchiesta della Bbc Persian, secondo cui il bilancio dei morti in Iran è quasi il triplo rispetto ai dati ufficiali. Secondo le statistiche fornite dalle autorità le vittime sarebbero 14.405, mentre l’emittente parla di almeno 42mila decessi al 20 luglio scorso. Trend simile per il numero di contagi: secondo la ... Leggi su open.online

