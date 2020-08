Battiti Live: ecco la scaletta della seconda puntata dello show di Italia Uno (Di lunedì 3 agosto 2020) Dopo il buon avvio della prima puntata di “Battiti Live”, andato in onda lunedì scorso su Italia Uno (1.611.000 telespettatori, share del 9.5% ed è stato seguito complessivamente da 7.200.000 spettatori), torna l’appuntamento con la musica dell’estate, condotto da Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci, in onda stasera in prima serata. Quest’anno sono previsti le esibizioni degli artisti sia sul palco principale posizionato al Castello Aragonese di Otranto, ma anche in altre location pugliesi per le esibizioni on the road. A collegarsi con lo stage principale ci sarà l’attrice e webstar Mariasole Pollio. Alessandra Amoroso con i Boomdabash – insieme stanno spopolando ovunque con la loro “Karaoke” – si esibiranno al castello ... Leggi su ilfattoquotidiano

freddepalma : Grazie a tutti quelli che mi hanno seguito al Battiti live ?????? PALOMA sta spaccando ???????? - MarcoOcchiuzzo : RT @radionorba: Stasera torna #BattitiLive! Appuntamento poco dopo le 21 su #Italia1. Pronti a cantare? ?? #battitilivetogether #Radionorba… - CinguettaTV : Torna stasera alle 21.20 su #italia1 l'evento musicale dell'estate il RADOONORBA VODAFONE BATTITI LIVE. Ospiti dell… - Rosa9029c : RT @mescalofficial: Questa sera non perdetevi @BugattiCristian ed @MetaErmal su Italia uno a Radionorba Vodafone Battiti Live ?? #battitil… - Rosa9029c : RT @mescalofficial: Questa sera non perdetevi @MetaErmal su Italia uno a Radionorba Vodafone Battiti Live ?? #battitilivetogether #radiono… -