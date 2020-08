Barcellona, Lenglet: “Contro il Napoli non possiamo sbagliare, daremo il 100%” (Di lunedì 3 agosto 2020) A pochi giorni dal cruciale match di Champions League 2019/2020 contro il Napoli, valevole per il ritorno degli ottavi di finale, il difensore del Barcellona Clement Lenglet è intervenuto ai microfoni di Barça Tv per analizzare la sfida in programma al Camp Nou sabato 8 agosto: “L’1-1 dell’andata ci dà un vantaggio piccolissimo. Il Napoli è una squadra che può metterci in difficoltà, perciò sarà necessaria una grande partita per staccare il pass per Lisbona. Dovremo dare tutto quello che avremo e restare concentrati“. Leggi su sportface

