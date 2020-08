Bagnante ha il coronavirus, chiuso uno stabilimento balneare a Fregene (Di lunedì 3 agosto 2020) Il titolare dello stabilimento balneare Levante di Fregene ha chiuso il lido dopo che un Bagnante è risultato positivo al coronavirus. "In attesa di avere disposizioni dagli organi competenti ed in via precauzionale, lunedì 3 agosto lo stabilimento resterà chiuso per una sanificazione straordinaria. Abbiamo appena appreso che una persona che sabato 1 agosto ha frequentato lo stabilimento è stata ricoverata affetta da Covid-19", hanno reso noto i titolari del Levante. La Asl Roma 3, competente per territorio, sta predisponendo l'indagine epidemiologica per rilevare i contatti stretti. I test verranno effettuati al drive in di Casal Bernocchi. Leggi su iltempo

Il coronavirus minaccia, ancora, il litorale. Dopo il caso di Ostia, con lo stabilimento balneare La Vela chiuso e riaperto per un caso di Covid-19, questa volta è toccato ad un lido di Fregene a pren ...

