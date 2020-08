Spunta un dirigente (per ora anonimo) della Lega nella storia della Lombardia Film Commission (Di domenica 2 agosto 2020) Spunta un dirigente della Lega nella vicenda della Lombardia Film Commission. Per ora il nome non viene fatto, ma Repubblica racconta di un incontro segreto a Roma tra un politico di primo piano del Carroccio e i tre commercialisti Scillieri, Di Rubba e Manzoni. Dalla fine di febbraio, Sostegni minaccia di rivelare alla stampa i dettagli di quell’operazione immobiliare che aveva garantito al cerchio magico dei professionisti leghisti «una distrazione di fondi pubblici» pari a 800mila euro. Lui, con il solo diploma di terza media e senza alcuna occupazione in Italia, era stato nominato da Scillieri prima Legale rappresentante e poi ... Leggi su nextquotidiano

