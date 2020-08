Simona Izzo malattia: «Un dolore intenso, una morsa d’acciaio che comprimeva la testa» (Di domenica 2 agosto 2020) «’Mi fanno male i capelli’, dice la borghese insoddisfatta Giuliana, interpretata da Monica Vitti, in Deserto Rosso di Michelangelo Antonioni. Quella battuta del film riassume alla perfezione i feroci attacchi di emicrania di cui ho sofferto per trent’anni», comincia così l’intervista di Simona Izzo ad ‘Ok Salute e Benessere’. L’attrice, regista e sceneggiatrice ha confessato i terribili mal di testa che sono cominciati subito dopo la nascita del figlio Francesco Venditti. «Un dolore intenso, di origine muscolo-tensiva, simile a una morsa d’acciaio che comprimeva la testa e rendeva il cuoio capelluto ipersensibile a qualsiasi stimolo. Non riuscivo nemmeno a pettinarmi. Mi sembrava ... Leggi su urbanpost

