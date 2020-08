Osvaldo Ardiles, l’episodio durante la guerra delle Falkland e quello strano numero con cui vinse i Mondiali (Di lunedì 3 agosto 2020) Osvaldo Ardiles, detto ‘Ossie’, compie 68 anni. Nato a Cordoba, in Argentina, ha militato nella sua nazionale e in diverse squadre di club, dal 1969 al 1991: Huracan, Paris Saint Germain, Blackburn, QPR, sono state alcune delle maglie vestite dal centrocampista. La maglia più importante vestita è per quella del Tottenham, con oltre duecento presenze. Il 2 aprile del 1982, il capo del governo argentino, Leopoldo Galtieri, ordina l’invasione delle isole Malvine, conosciute anche col nome di Falkland. Inizia una sanguinosa guerra tra Argentina e Regno Unito. Il giorno dopo, il 3 aprile, in Inghilterra, si gioca Leicester-Tottenham, valevole per la semifinale della FA Cup. Ad Ardiles, argentino, viene consigliato di non giocare, anche ... Leggi su calcioweb.eu

