Napoli, brutte notizie da Insigne: si teme uno stiramento, Barcellona a rischio (Di domenica 2 agosto 2020) Un brusco stop, il dolore sul volto e anche qualche lacrima. Lorenzo Insigne si è dovuto fermare per infortunio durante l’ultima sfida di Serie A giocata nella serata di ieri fra Napoli e Lazio. I tifosi partenopei trattengono il fiato. Il rischio di uno stiramento è piuttosto alto, specialmente per il dolore avvertito dal calciatore, ma la reale entità del problema sarà valutabile solo dopo la risonanza magnetica di domani. Se lo stiramento verrà confermato i tempi di recupero sono di almeno 40 giorni: dunque Insigne non solo salterà il big match di Champions contro il Barcellona, ma sarà anche costretto a chiudere la sua stagione qui.L'articolo SPORTFAIR. Leggi su sportfair

